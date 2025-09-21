Протечена порака што војвотката од Јорк му ја испратила на Епштајн во 2011 година, извинувајќи се и нарекувајќи го пријател

0 SHARES Сподели Твитни

Два весника објавија е-пошта за која тврдат дека војвотката од Јорк Сара Фергусон му ја испратила на педофилот Џефри Епштајн, нарекувајќи го „врховен пријател“.Весниците „Сан“ и „Мејл он Сандеј“ објавија дека е-поштата од 2011 година била испратена неколку недели откако војвотката јавно се дистанцирала од Епштајн.Портпаролот на војвотката, поранешната сопруга на војводата од Јорк, изјави дека е-поштата е испратена како одговор на заканата од Епштајн дека ќе ја тужи за клевета.Во интервју од 2011 година, војвотката рече дека нејзината врска со Епштајн била „колосална грешка во проценката“.Во тоа време, војвотката исто така вети дека никогаш повеќе нема да има никаква врска со Епштајн, велејќи: „Ја презирам педофилијата и секоја сексуална злоупотреба на деца“.Епштајн беше затворен три години претходно за поттикнување малолетник да се занимава со проституција.Но, „Сан“ и „Мејл он Сандеј“ објавија дека, кратко по давањето на интервјуто во 2011 година, таа испратила е-пошта до Епштајн, велејќи дека не го употребила зборот „педофилија“ во врска со него.„Како што знаеш, јас не, апсолутно не го кажав тоа за тебе, но разбирам дека било објавено дека сум го кажала тоа. Знам дека се чувствуваш ужасно разочаран/а од мене. Отсекогаш си бил/а лојален/а, дарежлив/а и врвен/а пријател/ка за мене и моето семејство“, напиша таа.Портпаролот на војвотката изјави дека е-поштата е испратена откако Епштајн се закани дека ќе ја тужи за клевета, во обид да го смири.„Војвотката пред многу години зборуваше за своето жалење поради поврзаноста со Епштајн и, како и секогаш, нејзините први мисли се со неговите жртви“, рече тој.„Како и многу луѓе, таа наседна на неговите лаги. Штом стана свесна за обемот на обвинувањата против него, таа не само што го прекина контактот, туку и јавно го осуди, до тој степен што тој потоа се закани дека ќе ја тужи за клевета затоа што го поврзала со педофилија.“Портпаролот додаде дека војвотката стои зад нејзината јавна осуда на Епштајн.Епштајн, добро поврзан финансиер и осуден сексуален престапник, беше пронајден мртов откако изврши самоубиство во 2019 година додека чекаше судење за трговија со луѓе заради сексуална експлоатација.

Пронајдете не на следниве мрежи: