Протече можниот датум за запирање на војната со Иран – Светот во исчекување!

Додека тапаните на војната на Блискиот Исток ечат посилно од кога било, во дипломатските кругови одекна вест која ги подгреа надежите, но и стравовите на милиони луѓе. Се појавија првите сериозни шпекулации и анализи за тоа кога точно би можел да заврши крвавиот конфликт со Иран. Дали конечно гледаме светло на крајот од тунелот или ова е само затишје пред уште поголема бура?

Според извори блиски до меѓународните преговарачи, веќе се исцртуваат можните рамки за прекин на огнот. Датумот кој се споменува во кулоарите на моќта не е случаен – тој е резултат на огромен притисок од светските сили кои сакаат да спречат тотален колапс на глобалниот пазар на нафта. Но, прашањето останува: Дали Техеран и неговите противници се подготвени на отстапки или овој „краен рок“ е само обид за купување време?

Аналитичарите предупредуваат дека завршувањето на војната зависи од неколку клучни фактори – од претстојните избори во клучните западни земји, па сè до внатрешната стабилност на иранскиот режим. Додека воените стратези ги прават своите последни пресметки, обичниот свет со страв го следи секој чекор. Евентуалниот мир би значел спас за економијата, но секој погрешен потег до тој датум може да ја запали целата планета.

Дали овој датум ќе биде запишан во историјата како денот кога преовлада разумот, или пак ќе биде уште едно изневерено ветување? Останете со нас, бидејќи војната со Иран влегува во својата најкритична фаза!