Протече нов имејл на Епштајн: Споменати Трамп, Буба и орален секс – Путин вмешан во сè

0 SHARES Сподели Твитни

Најновиот сет е-пораки изоставени од имотот на Џефри Епштајн повторно разгоре политички оган во Вашингтон, откако во една од пораките се споменува можно сексуално компромитирачко однесување од страна на претседателот Доналд Трамп.

Овој необичен детаљ, наводна референца за орален секс и алузија на рускиот претседател Владимир Путин и „Баба“, покрена голем број прашања што Конгресот, според американскиот конгресмен Роберт Гарсија, не може да ги разјасни без документи што Министерството за правда (DOJ) сè уште ги задржува.

Гарсија, водечкиот демократ во Комитетот за надзор на Претставничкиот дом, тврди дека администрацијата на Трамп „активно го блокира“ пристапот до клучни податоци.

Е-поштата што го потресе Конгресот

Станува збор за порака од 2018 година, разменета помеѓу Џефри Епштајн и неговиот брат Марк Епштајн. Марк, реагирајќи на тврдењето дека Џефри е во друштво на Стив Бенон, напиша: „Прашајте го дали Путин има фотографии од Трамп како го „пу*а Буби“.“

„Баба“ е прекарот што го користел поранешниот претседател Бил Клинтон во американската политика, но содржината на е-поштата не разјаснува на кого конкретно се мислело, ниту дали пораката била шега, инсинуација или нешто друго.

„Многу интересен е-мејл“, рече Гарсија. „Имаме премалку информации за да знаеме точно на што се однесува. Не знаеме дали е шега, за кого станува збор или во каков контекст е.“

Според Гарсија, токму затоа информациите што Министерството за правда одбива да ги предаде се клучни за разбирање на целиот сет на комуникации и сведоштва што Комитетот веќе ги има.

Обвинувања за прикривање

„Се спроведува огромна операција на прикривање“, рече Гарсија во интервју, нагласувајќи дека Белата куќа и Министерството за правда го спречуваат пристапот до документи „потребни за комплетирање на сликата“.

Истиот ден кога беше објавено интервјуто, претседателот Трамп објави дека ќе нареди истраги против Бил Клинтон, поранешниот министер за финансии Лари Самерс и другите споменати во документите на Епштајн.

„Доналд Трамп очигледно е во паника“, рече Гарсија. „Тој има моќ веднаш да ги објави сите овие досиеја. Ако навистина се грижи за правда за жртвите, нека ги објави.“

Во својата јавна изјава, Гарсија дополнително го обвини претседателот за прикривање.

„Оваа истрага јасно покажува дека Трамп е во паника и се обидува да го одвлече вниманието од сериозните прашања за неговиот однос со Епштајн. Тој не објасни зошто одбива да ги објави документите или зошто Гислен Максвел била префрлена во затвор со низок степен на обезбедување откако разговарала со својот поранешен адвокат.“

Политичко лицемерие?

Гарсија потсетува дека Трамп со години го користел скандалозното наследство на Епштајн како политичко оружје против своите противници и ветувал целосна транспарентност.

„Трамп, Џ.Д. Венс, целиот свет на MAGA, тие со години зборуваат за досиејата на Епштајн и ветуваат дека ќе ги објават“, рече тој. „А потоа, кога имаат можност, одбиваат да го сторат тоа.“

Од друга страна, Белата куќа ги отфрла сите обвинувања. Портпаролката Абигејл Џексон изјави дека „овие е-пораки не докажуваат апсолутно ништо“ и ги обвини демократите и медиумите дека се обидуваат да го одвлечат вниманието од она што таа го тврди како „победа на Трамп во политичката битка околу затворањето“.

Тензијата е дополнително засилена од неодамнешната анкета на АП/НОРЦ, според која 62 проценти од Американците не го одобруваат работењето на Трамп, додека само 36 проценти имаат позитивно мислење.

The post Протече нов имејл на Епштајн: Споменати Трамп, Буба и орален секс – Путин вмешан во сè appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: