Професионални готвачи објаснуваат кога е најдобро да се посоли јадењето додека готвите

Правилната употреба на сол може целосно да го промени вкусот на јадењето – клучот е во тоа како и кога да се користи.

Солта е состојка што луѓето често ја користат без размислување, а само мала прстофат е доволна за целосно да го промени вкусот на јадењето. Сепак, многумина се прашуваат не само колку сол да додадат, туку и кога е најдобро време да го направат тоа.

Повеќето луѓе додаваат сол само кон крајот на готвењето, но експертите и истражувањата предупредуваат дека тоа е погрешно бидејќи јадењето не го добива својот вистински и целосен вкус, пишува „Tailgater Magazine“.

Солта најдобро се апсорбира во храната кога се додава на почетокот на готвењето, бидејќи топлината ѝ помага да навлезе подлабоко во храната.

За време на процесот, солта ја црпи влагата од храната, се раствора во неа, а потоа ја прераспределува во состојките, давајќи му на јадењето посочна, побогата текстура.

Спротивно на тоа, ако солта се додаде кон крајот на готвењето, таа останува на површината, па затоа прво се чувствува соленоста, а не целосниот, изразен вкус на самите состојки. Затоа вистинското време за солење е клучно за постигнување на најдобриот вкус на јадењето.

Совети од готвач за солење храна

Професионалните готвачи не ја додаваат целата сол одеднаш, туку ја додаваат постепено, неколку пати за време на готвењето. На овој начин, тие полека го градат вкусот, давајќи му на јадењето шанса подобро да ги комбинира сите состојки и да развие побогат, посложен вкус.

Во супите, чорбите и сосовите, солењето на почетокот им овозможува на вкусовите рамномерно да се проткаат и да се развиваат како целина.

На пример, солењето кромид додека се динста ја истакнува нивната природна сладост и ја забрзува реакцијата Мајард, или процесот на карамелизација.

Постои едно важно правило при подготовка на месо. Солењето на стекови или пилешко месо најмалку 30 минути пред готвење, или преку ноќ за поголеми парчиња, ѝ овозможува на солта да ги разгради мускулните влакна, правејќи го месото помеко.

Во исто време, солта помага да се создаде крцкава, златно-кафеава кора.

Исто така, водата што се користи за готвење тестенини мора да биде силно солена бидејќи тестенините апсорбираат вода и сол за време на готвењето, што значително влијае на конечниот вкус на јадењето.

Кога треба да избегнувате прерано солење?

Како и со секое правило, постојат исклучоци. Најпознат пример е пржењето во длабоко масло. Солта е хигроскопска, што значи дека привлекува вода. Ако солите храна пред пржење, солта ќе привлече влага на површината, што ќе спречи формирање крцкава кора.

Затоа, секогаш солете ја пржената храна веднаш откако ќе ја извадите од маслото. Потребна е претпазливост и со некои зеленчуци, како што се печурките или модриот патлиџан – прераното солење може да предизвика да ослободи премногу вода и да стане кашеста наместо убаво да порумени.

Вкусете ја храната додека се готви, постепено додавајќи сол и гледајќи како се развиваат вкусовите. Тоа е тајната што го разликува доброто јадење од незаборавното.

