Професорот Пајазити: Македонците имаат десет причини да го учат албанскиот јазик

Професорот по евроинтеграции на Државниот универзитет во Тетово, Мухамер Пајазити, во својата колумна објавена преку информативната агенција Илирија – ИНА, изнесува став дека Македонците имаат повеќе причини да го учат албанскиот јазик отколку да развиваат отпор кон него. Во текстот со наслов „Десет причини зошто треба Македонците да го учат албанскиот јазик, а не да го мразат“, Пајазити тврди дека историските политики на ограничување на употребата на албанскиот јазик оставиле негативни последици не само врз Албанците, туку и врз самите Македонци. Историски контекст и критика на институционалните политики Авторот наведува дека во изминатите децении имало бројни случаи на институционални мерки кои го ограничувале користењето на албанскиот јазик. Меѓу нив ги споменува затворањето на албанските средни училишта во 1980-тите години, забраните за користење албански имиња, одбивањето да се отвори универзитет на албански јазик, како и недоволното присуство на албанскиот јазик во јавниот простор и во највисоките правни акти. Според Пајазити, ваквиот пристап не придонел за стабилност, туку, напротив, создал дополнителни поделби и недоверба. Тој оценува дека „негативната енергија“ и, како што вели, „скандалозниот пристап“ ги направиле Македонците посиромашни – културно, економски и општествено. Албанскиот јазик како историско и културно наследство Во аргументацијата, професорот истакнува дека албанскиот јазик припаѓа на индоевропското јазично семејство и има длабоки историски корени. Според него, јазикот опстанал низ различни историски периоди и империи, што, како што наведува, укажува на неговата трајност и културна вредност. Десет причини за учење на албанскиот јазик Пајазити наведува повеќе конкретни придобивки од учењето на албанскиот јазик:

Подобра комуникација со сограѓаните Албанци и надминување на предрасудите. Јакнење на јазичната разновидност како национално богатство. Поголем пристап до пазарот на трудот во компании во Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора и Прешевската долина. Полесно основање и развој на бизниси во регионот. Пристап до албанска литература и академски извори за истражувачите. Олеснет туризам и патувања во земјите каде што се зборува албански. Развивање поотворен и потолерантен светоглед. Подобрување на меѓуетничките односи. Јакнење на регионалната соработка. Поголемо лично и општествено задоволство.

Порака за надминување на поделбите Во заклучок, Пајазити повикува на промена на начинот на размислување и на напуштање на отпорот кон албанскиот јазик. Според него, учењето и официјализирањето на јазикот на целата територија на државата би донело конкретни општествени и економски придобивки. Колумната отвора поширока дебата за улогата на јазикот во мултиетничките општества и за тоа дали познавањето на повеќе јазици треба да се гледа како политичко прашање или како можност за напредок и меѓусебно разбирање.