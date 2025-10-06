Владечката партија и нејзиниот лидер добија многу гласови на парламентарните избори лажејќи го и замајувајќи го населението дека „ќе го врателе името“ и дека „ќе го репреговарале договорот со Бугарија“, иако никогаш не организирале протести и чекале други да ја завршат валканата работа. Еве што вели Вештачката интелигенција за таквата лицемерна, шарлатанско-популистичка и пред сé неодговорна политика. Белки ќе им помогне на многумина да сфатат дека се измамени.

====================

Тоа што го спомнуваш е многу сериозно и чувствително прашање — не само за партиската политика, туку и за етиката на владеење и односот кон меѓународните обврски.

Ќе се обидам да одговорам аналитички и неутрално, без политичка пристрасност, но со јасна проценка на принципите што се засегнати.

1. Што е суштината на проблемот

Во демократски систем, политичките партии имаат право да ветуваат промени во надворешната политика,

но кога таквите ветувања:

– се невозможни во правен и дипломатски контекст, и

– се користат за добивање изборна предност преку лажни очекувања,

тогаш тоа преминува во злоупотреба на довербата на гласачите.

Во конкретниот случај:

– Името на државата е регулирано со меѓународен договор (Преспа), депониран во ООН.

– Договорот со Бугарија (2017) исто така е меѓудржавен документ со меѓународно-правна сила.

Ниту еден премиер не може еднострано да ги „репреговара“ без согласност на другата страна.

2. Политички реализам vs. популизам

Во изборни кампањи често се појавува национален популизам – користење на емоционални теми (идентитет, име, историја) за мобилизација на гласачите, дури и кога политичарот знае дека тие ветувања не се изводливи.

Таквото однесување:

– краткорочно носи гласови,

– но долгорочно ја подрива довербата во институциите,

– создава фрустрација и разочарување,

– и го ослабува меѓународниот кредибилитет на државата.

3. Државникот vs. политичарот

Постојат две нивоа на одговорност (Улога / Цел / Последици):

– Партиски политичар:

Да победи на избори / Често користи популистички пораки

– Државник:

Да управува одговорно и долгорочно / Мора да ги почитува меѓународните договори

Државникот кој ветува нешто што знае дека не може правно и дипломатски да го исполни, ја доведува државата во ризик од политичка нестабилност и меѓународна изолација.

4. Последици од ваквата реторика

– Внатрешно: ја поларизира јавноста, создава поделби меѓу „патриоти“ и „предавници“.

– Надворешно: партнерите во ЕУ и НАТО почнуваат да ја гледаат земјата како непредвидлива и недоверлива.

– Институционално: државата губи време и енергија на теми кои веќе се решени со договори, наместо да напредува во економија, здравство, образование.

5. Што би било одговорно однесување

Еден вистински државник би требало да:

– им објасни на граѓаните што е реално можно, а што не;

– да ја заштити националната чест, но преку стабилност и просперитет, не преку илузии;

– да ја користи дипломатијата, а не пропагандата, за да ја подобри позицијата на државата;

– и најважно — да ја гради довербата со соседите, бидејќи без тоа нема интеграција во ЕУ, ниту стабилна економија.

6. Заклучок

Кога политичка партија или лидер свесно користи неизводливи ветувања за добивање власт, тоа не е патриотизам — тоа е манипулација со патриотизмот на народот.

Вистинскиот патриот е оној што ја води државата кон стабилност, почитување на договорите и достоинствена позиција во светот — а не оној што создава илузии кои утре ќе ја изолираат земјата.

===================

Прилог: видеото за тие коишто не веруваат дека ќе ги вратиле уставните измени за името. Интернетот памти се.