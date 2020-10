Професор гостувал во утринска програма, но луѓето гледале само во неговите панталони – еве зошто

Професорот Џејмс Логан се појавил во британската утринска емисија „This Morning Show“ за да зборува за обука на кучињата за да научат да детектираат Ковид-19, но вниманието на гледачите го привлекле неговите тесни панталони кои откривале повеќе од што веројатно професорот планирал. Изгледа дека некој од позади камерите му укажал на професорот на проблемот, бидејќи во еден момент почнал да го покрива своето меѓуножје со хартиената кеса која ја држел во рацете. Оваа сцена набрзо станала хит на Твитер. „Извинете, за кучиња се зборуваше? Премногу ми пречеше меѓуножјето на професорот“, „Панталоните му се многу тесни“, „Ќе ви се јавам професоре“, „Кучиња? Какви кучиња?“, „Дали тој воопшто зборуваше“, се шегувале твитерџиите. Набрзо и професорот се пошегувал на негова сметка: „Кучињата тука се ѕвезди“.

Who knew my appearance on @ThisMorning with my package would cause such a stir 🤣. Im talking about the study sample pack I demonstrated, of course 😉

The dogs are the real stars here! 🐶🦴

Grateful for your support and please do spread the wordhttps://t.co/L6CpR1Gdpw

— Professor James Logan (@ProfJamesLogan) October 1, 2020