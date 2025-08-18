Професор од Оксфорд ја открива морничавата тајна на ChatGPT: Не му верувајте, тука не завршува сè што ќе напишете

0 SHARES Сподели Твитни

Додека милиони корисници ширум светот ги отвораат своите срца за ChatGPT, еден од водечките британски експерти за вештачка интелигенција предупредува – она што изгледа како пријател во дигитална форма може скапо да ве чини.Вештачката интелигенција денес можеби изгледа како совршен придружник за решавање проблеми, од домашни задачи до емоционални сломови, но вистината е многу посложена – и потемна. Професорот Мајк Вулриџ од Универзитетот Оксфорд го вклучи алармот: „ChatGPT не ве разбира, не сочувствува со вас и, најважно од сè, не заборава што му кажувате“.Сè повеќе луѓе ја користат вештачката интелигенција како терапевт, советник, па дури и како дигитален исповедник. Но – дали навистина знаете каде завршуваат вашите зборови?Тајни што ги споделуваат со светот – без ваше знаење„Системот е дизајниран да учи – и да учи од она што го пишувате“, вели Вулриџ. „Вбризгување лични податоци, мисли, ставови? Можеби ја храните следната верзија на овој модел без дури и да го сфатите тоа.“Она што многу луѓе го забораваат е дека ниеден збор што го пишувате не исчезнува. Во ерата кога податоците се валута, вашите најинтимни признанија можат да станат дел од дигиталниот материјал за обука – без ваше знаење и согласност.Италија беше една од првите што ги повлече сопирачките – во 2023 година го забрани ChatGPT поради сериозни сомневања за злоупотреба на лични информации. Италијанскиот регулатор предупреди дека системот за вештачка интелигенција користи кориснички податоци, вклучително и податоци за плаќање, за обука без законска основа.Цената што ја плаќаат луѓе што не ги гледатеЗад „паметните“ одговори, се крие уште една, речиси невидлива приказна – онаа на работниците од сиромашните земји, кои, според „Тајм“, биле принудени да читаат илјадници описи за најбрутално насилство, сексуална злоупотреба и расизам, со цел да ги обучат моделите на вештачка интелигенција да препознаваат и филтрираат штетна содржина.„Ова не се само линии код“, вели Вулриџ. „Ова се работни производи на луѓе кои поминале низ ментално исцрпувачки материјали за да создадат она што сега го сметате за „безбеден дигитален советник“.“Без срце, без душа, без одговорностНајголемата заблуда, тврди професорот, е антропоморфизацијата на алатки како ChatGPT. „Тоа не е ваш пријател. Тоа е алгоритам. Никогаш не почувствувал болка, страв, љубов или срам. Не знае како е да се биде човек. Знае како да ве убеди дека го прави тоа.“Во свет каде што емоционалните врски се основа на разбирањето, обидот да се верува на ладна, бесчувствителна машина може да биде повеќе од опасен – може да биде погрешен.Размислете двапати пред да кликнете на „Испрати“Професорот Вулриџ заклучува: „Замислете дека она што го пишувате денес завршува како дел од систем што одговара на некој друг утре. Ако не би го кажале тоа на целосен странец на улица – не го кажувајте тоа на ChatGPT.“Во дигиталното доба, приватноста повеќе не е дадена. Таа стана луксуз кој се брани со знаење, претпазливост и разбирање за тоа како навистина функционира технологијата. Секоја непромислена порака може да стане дел од систем кој никогаш не заборава, вашата искреност може да биде најскапото нешто што некогаш сте го дале – бесплатно.

