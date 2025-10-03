Проф. Саздов: Веднаш да се повлече учебникот по Македонски јазик за седмо одделение

„Учебникот по Македонски јазик за седмо одделение треба итно да се повлече, без разлика колку тоа да звучи неверојатно. Во него има повеќе неточни отколку точни работи. Буквално грешка до грешка од областа на лингвистиката. Основни работи не ѝ се јасни на авторката“, вели Саздов, додавајќи дека е „вистинско чудо“ ако наставниците воопшто можат да работат по ваков материјал.

Според професорот, учебникот содржи низа фрапантни пропусти.

„Во синтаксичка анализа на реченица, стои дека атрибут е предлошки предмет. Во примерот ‘сладолед од чоколадо’ анализата вели дека е ‘предлошки предмет од ванила’. Тоа е апсурдно,“ објаснува тој.

Друг пример е целата лекција за едначење по звучност, која е неточна.

„Авторката ја пренела наставната програма погрешно – наместо отстапки од бележењето на едначење, таа пишува за отстапки од самото едначење, што не постои. Врз таа основа целата лекција е неточна.“

Во учебникот, додава професорот, може да се најдат и илустрации од типот „една жаба, две жаби“ во категорија „број на именки“ – нешто што го сведува материјалот на примитивно ниво, далеку под потребното за таа возраст.