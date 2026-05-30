ПСЖ повторно е шампион на Европа! Парижаните го победија Арсенал на пенали и ја одбранија титулата

Фудбалерите на ПСЖ ја одбранија титулата европски шампион откако го победија лондонски Арсенал во драматичното финале од Лигата на шампионите на „Пушкаш Арена“ во Будимпешта со подобро изведување на пенали (4:3). По регуларните 90 минути и продолженијата, резултатот беше 1:1, а Парижаните имаа повеќе смиреност и среќа во лотаријата на пенали.

ПСЖ со тоа стана само вториот тим по Реал кој ја одбрани титулата во ова натпреварување наречено Лига на шампиони, а претходно ја освоија и титулата шампион на Франција.

Soccer Football – UEFA Champions League – Final – Paris St Germain v Arsenal – Puskas Arena, Budapest, Hungary – May 30, 2026 Arsenal’s Bukayo Saka in action with Paris St Germain’s Matvey Safonov REUTERS/Marton Monus

Натпреварот започна шокантно за францускиот шампион. Беше 6-та минута кога капитенот на ПСЖ, Маркињос, направи кардинална грешка, Тросард ја пресретна топката и брилијантно ја проигра Каи Хаверц, кој ја погоди пречката од левата страна и му донесе водство на Арсенал од 1:0. После тоа, ПСЖ ја презеде целосната контрола врз играта, додека „топџиите“ се бранеа френетично.

Во 16-тата минута беше видена првата контроверзна ситуација кога Парижаните побараа пенал поради двојно играње со рака на Сака, но судијата Даниел Зиберт не даде најава и Арсенал отиде на полувреме со водство од 1:0.

ПСЖ не создаде многу шанси, но постојано напаѓаше, а нивниот притисок се исплатеше во 62-та минута. Кваратскелија ја измеша одбраната на Арсенал, Москера го собори, а германскиот судија покажа на пенал. Усман Дембеле беше сигурен стрелец за 1:1.

До крајот на регуларното време, Кваратскелија ја погоди стативата, а Баркола и Витиња пропуштија големи шанси за целосен пресврт.

Првото продолжение донесе нова контроверзност. Во 102-та минута, целиот тим на Арсенал скокна на нозе за да побара пенал по дуелот меѓу Нуно Мендеш и Мадуеке во шеснаесетникот на ПСЖ. Зиберт повторно мавна со рака, ВАР не интервенираше, што ги налути менаџерите Микел Артета и Деклан Рајс, кои заработија жолти картони поради нивните жестоки протести.

Физички исцрпените Парижани во тој момент останаа без Витиња и Маркињос, кои мораа да ја напуштат играта поради повреди и грчеви.

Во второто продолжение, апсолутно ништо значајно не се случи на теренот. И двата тима беа целосно исцрпени од енергија, чувајќи го својот гол и беше јасно дека намерно чекаат пенали. Откако Зиберт го свирна последниот свиреж на крајот од 120-тата минута, започна изведувањето на пенали.

Гонкало Рамос постигна многу сигурно гол во првата серија за ПСЖ, а Ѓокерес одговори со иста мера на другата страна. Во втората серија, Дуе беше многу сигурен во водството на ПСЖ од 2:1, а Езе изведе катастрофален пенал за Арсенал и шутираше покрај мрежата.

Во третата серија, Раја одбрани пенал на Нуне Мендес, а Рајс го израмни резултатот на 2:2.

Хакими постигна многу сигурно во четвртата серија за 3:2, а Мартинели со одличен шут го израмни резултатот на 3:3. Во петтата серија, Бералдо постигна гол за 4:3, а Габриел промаши, а ПСЖ славеше по изведувањето на пенали.

