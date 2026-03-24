Ѕвездата на Барселона, Ламине Јамал (18), повторно е во центарот на шпекулациите за трансфери, бидејќи, според бројни медиуми, Пари Сен Жермен подготвува сензационална понуда вредна 350 милиони евра.
ПСЖ претходно покажа подготвеност за огромни инвестиции, а наводно во Јамал гледаат играч околу кого сакаат да изградат нова ера.
Јамал веќе има повеќе од 150 официјални настапи зад себе, а со головите и асистенциите потврдува дека не зборува само за голем потенцијал, туку за фудбалер кој веќе прави разлика на највисоко ниво.
Според истите извори, Барселона веќе одбила претходна и помала понуда, но се чини дека Парижаните сега се подготвени да одат многу подалеку.
| BREAKING: Paris Saint-Germain are ready to pay a whopping €350 million to sign Barcelona winger Lamine Yamal. [@fichajesnet]
Прашањето е дали каталонскиот клуб може да остане имун на рекордната сума, бидејќи клубот сè уште се опоравува од сериозни финансиски проблеми.
Од друга страна, неговото заминување би бил и силен спортски удар за проектот што го гради тренерот Ханси Флик.
Доколку официјалната понуда од ПСЖ навистина пристигне на „Камп Ноу“, челниците на клубот дефинитивно ќе се соочат со една од најтешките одлуки во последните години.
The post ПСЖ подготвува трансфер сензација, планираат да понудат дури 350 милиони евра за Јамал appeared first on Во Центар.