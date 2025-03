ПСЖ покажува интерес за талентираниот Јамал од Барселона

0 SHARES Сподели Твитни

Париз Сен Жермен покажува голем интерес за талентираниот млад Ламин Јамал, кој со своите 17 години веќе се истакнува како еден од најголемите таленти на светскиот фудбал. Иако изминатите години Париз привлече фудбалски ѕвезди од калибарот на Меси, Нејмар и Мбапе, резултатите во Лигата на шампионите не беа задоволителни, што донекаде разочара многумина. Сепак, ПСЖ останува амбициозен во нивната цел да привлече врвни играчи.

Сега, фокусот е насочен кон можноста да се ангажира Ламин Јамал, кој во моментов е играч на Барселона, со договор кој истекува во јуни 2026 година. Стратегијата на ПСЖ е да привлече младиот шпански фудбалер со понуда за највисока плата во светот, што би била дури поголема и од онаа на Килијан Мбапе, кој заработуваше околу 25 милиони евра годишно во францускиот клуб. Се поставува прашањето дали Барселона ќе му понуди продолжување на неговиот актуелен договор или ќе се одлучи да го продаде за прилична сума. Оваа сезона, Јамал настапи на 38 натпревари за Барселона, при што постигна 13 голови и има 17 асистенции, а според Трансфермаркт, неговата пазарна вредност достига околу 180 милиони евра.

