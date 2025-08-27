Психолог открива четири начини на кои партнерот може да побара прошка за неверство

0 SHARES Сподели Твитни

Неверството не е ретка појава и често се случува лицето кое го изневерува својот партнер да биде откриено. Во многу случаи, тие потоа користат разни тактики за да се обидат да ја спасат врската, тврди психологот Барбара Гринберг. Таа истакнува дека истражувањата покажале дека постојат голем број однесувања кои се повторуваат и најчесто се користат во такви ситуации.Овие однесувања можат да се сведат на неколку главни тактики што една личност ги користи за да се обиде да го натера партнерот да ѝ прости. Значи, според Гринберг и истражувањето, ова се некои од тактиките и начините на кои партнерите можат да се обидат да нè натераат да простиме за неверството.Префрлање на винатаЕдна тактика е обвинување на партнерот. „Ова вклучува тврдења дека лицето било запоставено, дека грешките на партнерот довеле до изневерување, дека се оддалечиле или дека го направиле да се чувствува несигурно. Тие исто така може да ги спомнат минатите неверства на нивниот партнер или лошиот сексуален живот“, вели Гринберг за Psychology Today.Намалување на важностаОваа тактика го тривијализира неверството. Психологот објаснува: „Се опишува како секс без чувства, момент на слабост или ситуација во која лицето не размислувало јасно. Често се споменува дека сè било површно, безначајно, дека се случило само еднаш или дека било резултат на пијанство или заведување.“Користење на пријатели и семејствоВо некои случаи, лицето вклучува други за да добие прошка. „Ова може да значи барање од деца, членови на семејството или блиски пријатели да разговараат со партнерот. Исто така, купувањето скапи подароци или потсетувањето на децата се користи како причина за останување во врската или бракот“, забележува Гринберг.Ветување дека тоа нема да се случи повторноЕдна од најчестите тактики е да се осигура дека неверството никогаш повеќе нема да се случи. „Ова вклучува изразување срам, солзи, извинувања и тврдење дека тоа била грешка што нема да се случи повторно. Понекогаш се нагласува подготвеноста да се направи сè што е потребно за да се добие прошка“, вели психологот.Овие тактики можат привремено да ги ублажат ефектите од неверството, но тие не го менуваат фактот дека довербата е еднаш нарушена и дека нејзиното враќање е долгорочен процес.

