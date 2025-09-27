Психолозите објаснуваат зошто не привлекуваат луѓе кои се во брак или врска

0 SHARES Сподели Твитни

Дали некогаш сте почувствувале силна привлечност кон некој што е во брак или врска иако никогаш не би изневерувале? Психолозите го нарекуваат феномен наречен „копирање на изборот на партнер“.

Психологот Елоиз Скинер изјави за Metro.co.uk дека веројатноста за избор на партнер се зголемува ако таа личност е привлечна за другите. Со други зборови, поединецот го копира изборот на партнер на друга личност.

„Ова е документирано кај многу видови, од риби и птици до примати. Кај луѓето, тоа функционира како форма на социјален доказ: ако мажот веќе е избран од друга жена, тоа сигнализира дека тој има посакувани квалитети“, рече психологот Лимор Готлиб.

Таа додаде дека жените најбрзо можат да ги проценат мажите ако го пронајдат во друштво на други посакувани жени. Иако овој феномен важи и за мажите и за жените, Лимор забележува дека жените се поподложни на него.

Имено, жените што планираат бременост долго време го сметаат изборот на партнер за многу важен, па затоа бараат скриени квалитети како што се посветеност, лојалност и интелигенција, кои не се очигледни на прв поглед. Од друга страна, мажите се фокусираат на видливите знаци на плодност како што се младоста и доброто здравје.

Секако, феноменот на копирање на изборот на партнер не гарантира компатибилност. Некој може да изгледа пожелен, но всушност не е идеален долгорочен партнер.

