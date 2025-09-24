Пукање во Далас во објект на Службата за имиграција, вооружениот напаѓач е мртов

Едно лице е убиено, а две други се ранети во пукотница во притворниот центар на американската Служба за имиграција и царина (ICE) во Далас, Тексас, соопштија официјални лица.

Осомничениот вооружен напаѓач кој пукал во објектот на ICE од соседната зграда е мртов, соопшти полицијата во Далас на социјалната мрежа X.

Кристи Ноем, секретарката за внатрешна безбедност, изјави дека вооружениот напаѓач починал од самонанесена прострелна рана.

„Иако сè уште не го знаеме мотивот, знаеме дека нашите сили се соочуваат со невидено насилство“, објави Ноем на Xx. „Мора да престане“.

Локалната телевизиска станица Fox4 објави дека тројца од застреланите биле притвореници.

Беше објавено дека напаѓачот бил на покривот на зградата и дека се застрелал себеси додека полицијата му се приближувала.

Медисон Шиан, заменик-директор на ICE, изјави за Fox News дека нема повредени полицајци во нападот.

„Видовме многу насилство во објектите на ICE, а ова не е прв напад“, рече Шиан.

„Опсесивните напади врз органите за спроведување на законот, особено врз ICE, мора да престанат“, напиша американскиот потпретседател Џ.Д. Венс на X. „Се молам за сите повредени во овој напад и за нивните семејства“.

ICE е владина агенција одговорна за спроведување на предизборното ветување на претседателот Доналд Трамп за депортирање на милиони недокументирани мигранти од Соединетите Држави.

Откако избувнаа немирите во Лос Анџелес претходно оваа година по рациите на агенцијата, Трамп ги испрати Националната гарда и маринците во калифорнискиот град.

Друг објект на ICE во Тексас беше цел на напад во јули, кога еден офицер беше застрелан во вратот.

Десет лица се обвинети во врска со нападот врз центарот на ICE во градот Алварадо.

Според кривичната пријава, напаѓачите, облечени во црна облека во воен стил, предизвикале огномет во објектот и ги напишале зборовите „Предавник“ и „ICE Свиња“ на автомобилите и стражарницата.

Инцидентот во Алварадо се случи само неколку дена пред маж вооружен со автоматска пушка да отвори оган врз објект на американската гранична патрола во МекАлен, Тексас.

27-годишен маж испукал десетици куршуми од автоматска пушка на влезот во анексот на граничната патрола пред да биде убиен.

Двајца полицајци и еден вработен во граничната патрола беа повредени.