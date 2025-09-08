Пукање во Источен Ерусалим: Четворица мртви, повеќе од десетина повредени

Најмалку четири лица се убиени, а повеќе од десетина се повредени во пукотница што се случи во окупираниот Источен Ерусалим во понеделник наутро, потврдија израелските власти.Инцидентот се случил на прометната раскрсница Рамот, за време на утринскиот сообраќаен метеж.Според израелската служба за итни случаи Маген Давид Адом, најмалку 15 лица се повредени. Меѓу нив, пет лица се во животно-загрозувачка состојба, додека неколку лица се полесно повредени од скршено стакло.
⚡️BREAKING: Two individuals opened fire on an Israeli bus at the Ramot settlement junction, north of occupied Jerusalem.➤ 4 Israelis confirmed dead➤ 15+ injured, including 7 critically➤ The shooters were killed by Israeli soldiers and armed settlers on the scene. pic.twitter.com/meaAJb1S1h— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 8, 2025
Израелската полиција објави дека „двајца напаѓачи се неутрализирани“ и дека настанот се третира како „терористички напад“. Безбедносните сили ги затворија пристапните патишта и распоредија дополнителни единици на терен.Медиумите во Израел јавуваат дека нападот се случил додека возилата се движеле по еден од главните патишта во Ерусалим. Ситуацијата сè уште е под полициска истрага.