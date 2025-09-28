Пукање во црква во Мичиген: Еден мртов, црквата во пламен

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку едно лице е убиено, а неколку други се повредени во пукање во црква во американската држава Мичиген. Снимките ја покажуваат црквата во пламен.Пожарот што ја зафати црквата е изгаснат, соопштија властите на прес-конференција попладнево.

Happing now #grandblancshooting pic.twitter.com/g7oaGlJOMU— Julie J (@Malkowski6April) September 28, 2025

Вооружениот напаѓач е заробен и нема понатамошна закана за јавноста, соопшти полицијата, објави CNN.Полицијата ги повика луѓето да ја избегнуваат областа додека службите за итни случаи продолжуваат. ФБИ исто така е испратено на местото на настанот.



