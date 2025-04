Пукање на Тајмс Сквер: Хаос во Њујорк, има ранети! (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Неименуван маж беше застрелан денес на Тајмс Сквер, Њујорк.Полицијата трага по напаѓачот, соопштија локалните власти.Пукањето се случило околу пет часот наутро по локално време, а жртвата добила рана во десното рамо, објавува „Њујорк пост“.Еден маж (29) бил префрлен во блиската болница по инцидентот и е во стабилна состојба.

🚨 DDF BREAKING — ANOTHER SHOOTING IN TIMES SQUARE 🚨New York City sinks deeper into chaos.Early this morning, a 29-year-old man was shot in the arm near Times Square, around 5 a.m., at 7th Ave & West 47th.According to the NYPD, the suspect — described as bald, heavyset, in… pic.twitter.com/W2FHzWFmD2— 🌞🟣General_QuackerDDF🍅🌞 (@CarmeliBarak) April 30, 2025

Засега не е познато како се случила пукотницата, но очевидци на социјалните мрежи изјавија дека четири или пет истрели биле испукани откако група млади мажи се скарале, јавува Б92 Танјуг.Полицијата додаде дека потрагата по напаѓачот продолжува.



