Пукање на универзитетот, има мртви и ранети! Хаос на кампусот, пристигнаа силни полициски сили! Сè е затворено!

Две лица беа застрелани, од кои едно почина на Универзитетот во Ново Мексико во Албукерке додека осомничениот за нападот е сè уште на слобода. Кампусот беше затворен, а на студентите им беше наредено да останат на безбедно место.Пукањето се случило во студентскиот дом „Касас дел Рио“ , соопшти универзитетот. Едно повредено лице претрпело повреди кои не се опасни по живот.

A deadly shooting has prompted the University of New Mexico to issue a shelter in place on its Albuquerque central campus on Friday morning. https://t.co/iePLpnErKt

