Путин: Администрацијата на Трамп вложува енергични напори за завршување на конфликтот

Рускиот претседател Владимир Путин изјави, во пресрет на утрешниот самит Москва–Вашингтон на Алјаска, дека ќе ги информира своите колеги за напредокот во преговорите за решавање на кризата во Украина, нагласувајќи дека администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп вложува енергични напори за завршување на конфликтот. Според него, следната фаза на контактите меѓу двете држави би можела да биде постигнување договор во областа на контролата на стратешкото офанзивно вооружување, пренесуваат руските медиуми.

Средбата воочи самитот се одржа во присуство на највисокото државно раководство на Русија, претставници на Владата и на претседателската администрација. Како што информира советникот на претседателот, Јуриј Ушаков, средбата меѓу Путин и Трамп ќе започне во петок во 11:30 часот по локално време, (21.30 часот по македонско) во воздухопловната база Елмендорф–Ричардсон во Анкорејџ. Лидерите најпрво ќе разговараат „еден на еден“, по што ќе следи пленарен дел со работен појадок во присуство на двете делегации.

Траењето на самитот ќе зависи од текот на дискусијата, а по неговото завршување е планирана заедничка прес-конференција. Главна тема ќе биде решавањето на украинската криза, но ќе се разговара и за соработката меѓу Москва и Вашингтон, прашања од глобалната и регионалната безбедност, како и други точки од меѓународната агенда.

Во руска делегација, покрај претседателот Путин, ќе бидат министерот за надворешни работи Сергеј Лавров, министерот за одбрана Андреј Белоусов, директорот на Руското здружение за директни инвестиции Кирил Дмитриев, министерот за финансии Антон Силуанов и самиот Ушаков.

Според Кремљ, самитот има работен карактер, а руската делегација веднаш по неговото завршување ќе се врати во Москва. Посебно е нагласена симболиката на местото на одржување – во близина се наоѓаат гробишта на советските пилоти кои загинале во Втората светска војна при транспорт на авиони од САД во СССР во рамки на програмата „заем и наем“.