Путин вели дека „се разбрал“ со Трамп за војната во Украина

Рускиот претседател Владимир Путин вели дека постигнал „разбирање“ со американскиот претседател Доналд Трамп за крајот на војната во Украина на нивниот состанок во Алјаска минатиот месец.

Но, тој не кажа дали би се согласил на мировни разговори со украинскиот претседател Володимир Зеленски со посредство на Трамп, кој очигледно го дал понеделник како рок за одговор на Путин.

Зборувајќи за време на самитот во Кина, Путин продолжи да ја брани својата одлука за инвазија на Украина, уште еднаш обвинувајќи го Западот за војната.

По состанокот во Алјаска, специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, рече дека Путин се согласил на безбедносни гаранции за Украина како дел од потенцијален иден мировен договор, иако Москва сè уште не го потврдила ова.

Путин зборуваше во Тјанџин на самитот на Шангајската организација за соработка, каде што се сретна со Ши Џинпинг и Нарендра Моди (кинескиот и индискиот лидер).

Тој им се заблагодари на кинеските и индиските лидери за нивната поддршка и нивните напори за „олеснување на решавањето на украинската криза“.

Кина и Индија се најголемите купувачи на руска сурова нафта, привлекувајќи критики од Западот дека ја поткрепуваат руската економија која е погодена од воените напори.

Во својот говор, Путин исто така рече дека „договорите постигнати“ на средбата со Трамп во Алјаска се „се надевам дека движењето во оваа насока ќе го отвори патот кон мир во Украина“.

Во исто време, тој го повтори својот став дека „оваа криза не е предизвикана од нападот на Русија врз Украина, туку е резултат на државен удар во Украина, кој беше поддржан и испровоциран од Западот“.

Тој, исто така, ја припиша војната на „постојаните обиди на Западот да ја вовлече Украина во НАТО“.

Рускиот претседател постојано се спротивставува на идејата Украина да се приклучи на западниот воен сојуз. Но, и ова тврдење – и дека војната била испровоцирана – постојано се отфрлаат од западните сојузници.

Најновите коментари на Путин доаѓаат неколку дена откако Русија го започна својот втор најголем воздушен напад врз Украина во војната.

Во петокот, францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Путин се соочува со рок до понеделник, поставен од Трамп, да се согласи на мировни разговори со Зеленски.

Доколку рускиот лидер не се согласи, „тоа повторно ќе покаже дека претседателот Путин се поиграл со претседателот Трамп“, рече Макрон.

Но, во интервју за Си-Ен-Ен, на 22 август, самиот Трамп повторно му даде на Путин „неколку недели“ да даде одговор пред САД да преземат акција, во најновиот од серијата ултиматуми и рокови што му ги постави на рускиот лидер.

Трамп претходно изјави дека може да ја реши војната во Украина за еден ден.

По средбата со Путин минатиот месец, Трамп се откажа од барањето за прекин на огнот и наместо тоа повика на траен мировен договор.