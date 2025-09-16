Путин ги посети воените вежби „Запад 2025“

Рускиот претседател Владимир Путин го посети полигонот Мулино во регионот Нижни Новгород, каде што се одржа главната фаза од воените вежби „Запад 2025“.

Целта на вежбите е да се вежба заштита на Федералната држава Русија и Белорусија од каква било агресија, рече Путин.

„Целта на вежбите е да се разработат сите потребни елементи за безусловна заштита на суверенитетот, територијалниот интегритет и заштита од каква било агресија против Федералната држава“, рече Путин.

Путин набљудуваше дел од стратешките вежби „Запад 2025“ на полигонот Мулино.

Според него, вежбите се одржуваат на 41 полигон за обука, на кои учествуваат 100.000 војници и околу 10.000 системи и опрема за оружје.

„Покрај тоа, се работи за модерна опрема што се користи во практичната борбена работа, а плановите за вежбите се базираат на искуството стекнато за време на СВО. Десет илјади видови опрема, вклучувајќи 333 авиони: тоа се тактичка авијација, стратешка авијација и воена транспортна авијација. Исто така, се користат повеќе од 247 бродови: бродови, подморници и помошни бродови“, рече Путин.

Рускиот претседател истакна дека 25 странски делегации пристигнале за учество во вежбите, од кои 16 земји испратиле претставници, а шест – воени контингенти за учество во настани во рамките на стратешките вежби.

По завршувањето на активната фаза на заедничките вежби, Путин им се заблагодари на претставниците на воено-дипломатскиот корпус и на странските воени набљудувачи за нивното учество.