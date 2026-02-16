Путин ги преместува нуклеарните ракети кон границата на ЕУ: „Сè изгледа како подготовка за понатамошна ескалација“

0 SHARES Сподели Твитни

Белоруската опозициска лидерка во егзил, Светлана Тихановскаја, предупреди дека рускиот претседател Владимир Путин движи нуклеарни ракети кон границата на Европската Унија, користејќи ја Белорусија како полигон за ескалација на конфликтот во Украина и вршење притисок врз Европа.

Во интервју за „Телеграф“, таа истакна дека режимот на претседателот Александар Лукашенко активно ѝ помага на Русија да го зајакне своето воено присуство на нејзина територија, вклучително и подготовките за распоредување нуклеарно оружје и руски ракети.

Според неа, Белорусија повеќе не е само сојузник на Москва, туку станува клучен дел од рускиот воено-индустриски комплекс. Околу 300 белоруски компании учествуваат во производството за руските потреби, а се градат и нови фабрики за беспилотни летала.

„Сето ова изгледа како подготовка за понатамошна ескалација“, рече Тихановскаја, додавајќи дека ваквите потези би можеле да ја загрозат не само Украина, туку и соседните европски земји.

Особено загрижувачко е распоредувањето на хиперсонични балистички ракетни системи „Оресник“ со среден дострел, способни да носат нуклеарни боеви глави.

Лукашенко објави дека во таа земја би можеле да бидат стационирани до десет вакви системи, а во декември руското Министерство за одбрана објави снимки од инсталирањето на слични ракетни системи во источниот дел на Белорусија.

Неодамнешните сателитски снимки, направени на 9 февруари, покажуваат забрзана изградба на поранешниот воен аеродром во близина на Кричава, во близина на руската граница, каде што се забележани возила слични на лансери „Орешник“ и сродна опрема. Приближувањето на оружјето до границата на ЕУ драстично го скратува времето потребно за потенцијален напад.

Тихановскаја неодамна разговараше со украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој, според неа, е свесен за ризиците. Таа го опиша како исклучително уморен, но сепак длабоко посветен на борбата.

„Ако демократскиот свет не ѝ даде доволно помош на Украина за да победи, тоа ќе го охрабри Путин да не застанува кај Украина“, предупреди таа.

Таа додаде дека границите на Молдавија, Ерменија и Грузија би можеле да бидат на преговарачката маса.

Според неа, Лукашенко им служи на интересите на Путин и ја продава независноста на Белорусија на Русија. Таа ја предупреди Европа дека мора да обрне поголемо внимание на она што се случува во Белорусија, бидејќи судбината на таа земја е тесно поврзана со исходот од војната во Украина.

Според Тихановскаја, победата на Украина ќе ги ослаби и Путин и Лукашенко, отворајќи простор за промени и во Минск.

„Се надевам дека кога Украина ќе победи, тоа ќе биде огромен момент, можност и за нас, бидејќи Русија ќе биде расеана од внатрешни проблеми и ќе биде доста слаба. И затоа Лукашенко ќе биде слаб“, нагласи таа.

Таа живее сама во егзил, претежно помеѓу Литванија и Полска, придружувана од обезбедување, откако нејзиниот сопруг беше ослободен од затвор како дел од договорот поддржан од САД. И покрај личните тешкотии, тој вели дека се надева дека наскоро ќе ја посети Украина.

Поранешниот специјален пратеник на Доналд Трамп за Украина, Курт Волкер, изрази скептичен став кон алармантните тврдења за стратешката важност на распоредувањето на нуклеарно оружје и ракети од страна на Русија во Белорусија. Во интервју за „Телеграф“, Волкер нагласи дека преместувањето на таквото оружје не ја менува значително ситуацијата, бидејќи командата и контролата врз рускиот нуклеарен арсенал секогаш остануваат исклучиво во рацете на Москва.

Според него, локацијата, дали ракетите се стационирани длабоко во Русија или неколку стотици километри поблиску, на територијата на Белорусија, не е навистина одлучувачка. Станува збор за нуклеарно оружје под руска команда, насочено кон истите цели, вклучувајќи ги и западните земји.

„Дали се во Русија или на неколку стотици километри оддалеченост во Белорусија, тоа навистина не е важно, тоа е нуклеарно оружје, под руска команда и контрола, и е насочено кон сите нас“, рече Волкер.

Тој повика на воздржаност и предупреди дека не треба премногу да се возбудуваме околу овој потег како да претставува некоја сосема нова закана.

