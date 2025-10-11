Путин ги слушна молбите на Меланија Трамп: „Украинските деца раселени од војната се вратија кај своите семејства“

0 SHARES Сподели Твитни

Првата дама на Соединетите Американски Држави (САД) Меланија Трамп објави дека, по отворен канал за комуникација со рускиот претседател Владимир Путин, украинските деца раселени од војната се вратиле кај своите семејства.Трамп објави дека Путин одговорил на нејзиното писмо во кое изразува загриженост за децата на жртвите од војната меѓу Русија и Украина, јавува Би-Би-Си.Писмото од првата дама му било лично предадено на Путин за време на неговата средба со американскиот претседател Доналд Трамп во Алјаска.Самиот Доналд Трамп објави делови од писмото на социјалните мрежи, во кое Меланија Трамп го моли Путин да ги заштити децата, бидејќи со тоа „тој ќе направи повеќе отколку само да ѝ служи на Русија, туку ќе ѝ служи на самото човештво“.Според Би-Би-Си, Меланија Трамп објавила дека осум деца се вратиле кај своите семејства во последните 24 часа.Од тие осум деца, според неа, три биле одвоени од своите семејства и останале во Русија поради борбите на фронтовската линија.Девојчето, раселено поради конфликтот, беше вратено од Украина во Русија, објави првата дама.Меланија Трамп истакна дека Украина и Русија придонеле за повторно обединување на децата со нивните семејства, додавајќи дека добила детали со фотографии, кои вклучуваат информации и околности за секое дете.Американската влада ги потврди тие факти, нагласи таа и посочи дека Путин ѝ испратил рачно напишан одговор.

Пронајдете не на следниве мрежи: