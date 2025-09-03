Путин го повика Зеленски во Москва: „Ако е подготвен, нека дојде“

Рускиот претседател Владимир Путин денес изјави дека не ја исклучува можноста за средба со украинскиот претседател Володимир Зеленски и предложи средбата да се одржи во Москва.

Путин истакна дека американскиот лидер Доналд Трамп го замолил да одржи средба со Владимир Зеленски. Рускиот лидер потсети дека никогаш не ја исклучил можноста за средба со Зеленски, но ја доведе во прашање корисноста на таквите состаноци.

„Што се однесува до можните средби со г-дин Зеленски, веќе зборував за тоа. Генерално, никогаш не сум ја исклучил можноста за таква средба“, рече рускиот лидер, додавајќи: „Дали има смисла во овие состаноци?“ „Ако Зеленски е подготвен, нека дојде во Москва, таква средба ќе се одржи“, додаде Путин. Тој го нарече Зеленски привремен шеф на администрацијата на Украина.

„Ако едноставно одржиме состанок со привремениот шеф на администрацијата (на Украина), така да се каже. Можно е, никогаш не сум го одбил, ако оваа средба е добро подготвена и ако доведе до некои позитивни можни резултати“, нагласи Путин.