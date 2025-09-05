Путин го поканува Зеленски на разговори – ветува дека ќе биде безбеден

0 SHARES Сподели Твитни

Владимир Путин го кани Володимир Зеленски да оди во Москва на мировни преговори, тврдејќи дека ќе ја обезбеди безбедноста на украинскиот лидер.Зборувајќи на економскиот форум во Владивосток, рускиот лидер продолжи да зборува за својата војна во Украина, пишува skynews .Путин рече: „Украинската страна ја сака оваа средба и ја нуди оваа средба. Реков дека сум подготвен, ве молам, дојдете, дефинитивно ќе обезбедиме услови за работа и безбедност.“Рускиот лидер тврди дека ова е „100% гаранција“ и вели дека верува оти состанокот што се одржува на неутрална локација од трета страна е „прекумерно барање“.„Најдоброто место за состанок е главниот град на Руската Федерација… Москва“, рече Путин.Тоа е предлог што тој го повторуваше повеќе пати од неговиот самит во Алјаска со Доналд Трамп пред три недели, каде што американскиот претседател се обиде да го убеди да се сретне со Зеленски.Трамп е фрустриран од недостатокот на напредок оттогаш, а Путин се обидува да се прикаже како отворен за мир, а воедно продолжува да се залага за војна .

