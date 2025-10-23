Путин: Денешниот потег на Трамп е обид за вршење притисок, но Русија припаѓа на групата земји кои се почитуваат себеси и не планираат да донесуваат одлуки под притисок

ускиот претседател Владимир Путин упати строго предупредување до Соединетите Американски Држави, велејќи дека Русија ќе одговори силно во случај на напад врз нејзина територија со американски ракети „Томахавк“, објавија руските државни медиуми.

„Доколку такво оружје се користи за удар врз руска територија, одговорот ќе биде многу силен. Да не кажам зачудувачки. Нека размислат за тоа“, рече Путин. Тој ги нарече разговорите за можноста за испорака на вакви ракети во Киев обид за ескалација на конфликтот.

Коментирајќи го откажувањето на билатералната средба од страна на американскиот претседател Доналд Трамп, Путин рече дека претпоставува дека Трамп мислел на одложување, а не на целосно откажување.

Рускиот лидер откри дека за време на нивниот последен разговор, Трамп лично предложил организирање самит во Будимпешта.

Путин рече дека би било погрешно да се пристапи кон таков настан без темелна подготовка и повтори дека Русија секогаш го поддржува продолжувањето на дијалогот. Според него, Русија и САД имаат многу области за соработка ако преминат од притисок кон сериозен и ветувачки дијалог.

Зборувајќи за новите американски санкции, Путин ги нарече непријателски чин кој не придонесува за зајакнување на руско-американските односи. Доналд Трамп денес воведе санкции врз руските нафтени гиганти „Лукоил“ и „Роснефт“. Експертите веруваат дека ова би можело да ги намали приходите во рускиот буџет и да ги подобри шансите за мир во Украина.

Путин е уверен дека тие нема значително да влијаат на економската состојба во земјата. Тој изјави дека ќе има одредени загуби, но дека руската енергетика се чувствува безбедна. Путин рече дека Русија припаѓа на групата земји кои се почитуваат себеси и немаат намера да донесуваат одлуки под притисок.

„Ова е, секако, обид за вршење притисок. Но, ниедна земја која се почитува себеси и ниеден народ кој се почитува себеси никогаш не решава ништо на таков начин. Без сомнение, Русија ја има оваа привилегија – да се чувствува и да се смета себеси на оваа листа на земји и луѓе кои се почитуваат себеси“, рече тој.

Тој додаде и дека со Трамп разговарал за влијанието на ситуацијата со испораките на руска нафта врз порастот на цените во светот, вклучително и во САД.

Путин им се обрати на новинарите по XVII сесијата. Конгрес на Руското географско друштво.