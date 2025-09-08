ПУТИН ДОНЕСЕ ОДЛУКА: Повлекување!

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин поднесе до Државната дума предлог-закон за повлекување на Русија од Европската конвенција за спречување на тортура.Како што е наведено во образложението, Русија не беше претставена во Европскиот комитет за спречување на тортура и нечовечко или понижувачко постапување од 2023 година, бидејќи Советот на Европа го блокираше процесот на избор на нов член од Руската Федерација. Се нагласува дека жалбите во врска со обезбедувањето на претставување на Русија во тој комитет биле игнорирани, и покрај принципот на соработка утврден со Европската конвенција, јави Тасс.– Овие дискриминаторски околности не само што ги кршат правата на Русија да биде претставена во Европскиот комитет, туку и го поткопуваат механизмот воспоставен со Европската конвенција за меѓусебно следење на почитувањето на меѓународните обврски во областа на заштитата од тортура и друг нечовечки или понижувачки третман или казнување, како резултат на што се предлага повлекување од споменатата конвенција и нејзините протоколи – се наведува во текстот на документот.Руската влада му се обрати на Путин со предлог за откажување на учеството на конвенцијата. Русија, која е членка на Советот на Европа (СЕ) од 1996 година, ја објави својата намера да го напушти Советот на Европа во 2022 година, откако Комитетот на министри на организацијата го суспендираше правото на Москва на претставување во статутарните тела на СЕ.Русија го информираше генералниот секретар на Советот на Европа за своето повлекување од клучниот документ на Советот на Европа – Европската конвенција за човекови права.Во исто време, руските власти постојано нагласуваат дека не ги напуштаат своите меѓународни обврски во врска со борбата против криминалот и кршењето на човековите права, активно применувајќи го националното законодавство во оваа област, според руската агенција. Русија ја потпиша Европската конвенција за спречување на тортура во Стразбур на 28 февруари 1996 година.

