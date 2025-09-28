Путин е подготвен: Кремљ за посетата на Трамп на Москва

Поканата на рускиот претседател Владимир Путин до американскиот претседател Доналд Трамп да дојде во Москва е сè уште важечка, а сè друго зависи од одлуката на американската страна, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, за новинарите.

„Поканата сè уште важи. Путин е подготвен и со задоволство би се сретнал со претседателот Трамп. Сè друго зависи од одлуката на американскиот лидер“, рече портпаролот на Кремљ.

На заедничката прес-конференција со Путин по нивната средба во Анкориџ во август, американскиот претседател рече дека добил покана да дојде во Москва и дека посетата е можна.