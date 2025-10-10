Путин за прв пат призна дека одговорот ќе биде нуклеарен: Еве што го чека Западот

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Москва ќе возврати доколку другите земји одлучат да спроведат целосни нуклеарни тестови.

„Некои експерти веруваат дека и ние треба да спроведуваме тестови за нуклеарно оружје, а колку што знаеме, некои земји веќе размислуваат за тоа, па дури и се подготвуваат. Затоа реков – ако тие спроведат тестови, ние ќе го сториме истото“, рече Путин на прес-конференција по државната посета на Таџикистан, пренесува РИА Новости.

Русија е подготвена за преговори за контрола на оружјето со САД

Путин истакна дека Русија е подготвена да преговара со Соединетите Американски Држави за стратешка контрола на оружјето, но само ако има добра волја од американската страна.

„Подготвени сме да разговараме ако тоа е корисно и прифатливо за Американците. Ако не, тогаш не. Тоа би било штета, бидејќи без договор, системот на стратешко одвраќање што ја одржува глобалната рамнотежа би исчезнал“, нагласи Путин.

Според него, неколку месеци би биле доволни за да се постигне договор за продолжување или нов договор СТАРТ, доколку постои „вистинска подготвеност“ за компромис.

Путин вели дека Русија има поиновативно оружје од другите земји

Рускиот претседател откри дека тестирањето на најновите видови стратешко оружје се одвива успешно, посочувајќи дека руските капацитети за одвраќање ги надминуваат оние на сите други земји.

„Наскоро ќе ги имаме најновите видови оружје, а нашите системи за одвраќање се далеку поиновативни од оние што ги поседуваат другите земји“, додаде Путин.

Глобална трка во нуклеарно вооружување

Аналитичарите проценуваат дека изјавата на Путин доаѓа во време на растечки глобални тензии околу нуклеарните програми на САД, Кина и Северна Кореја, како и интензивирани дискусии во Вашингтон за модернизација на американскиот нуклеарен арсенал.

Москва постојано предупредува дека продолжувањето на нуклеарните тестови би можело да ја уништи преостанатата рамка на меѓународните договори за неширење на оружје за масовно уништување, додека обновувањето на дијалогот за контрола на оружјето би претставувало единствен начин за намалување на ризикот од глобална ескалација.