Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека иднината му припаѓа на свет каде што луѓето ја ценат љубовта и пријателството, а не себичноста и заљубеноста исклучиво во киберпросторот.

„Ние во Русија знаеме со сигурност дека националната култура може да се развива и збогатува само во интеракција со други култури. Нашата земја е создадена како мултинационална земја од самиот почеток“, рече тој.

На пленарната сесија на Форумот на обединети култури во Санкт Петербург, Путин исто така рече дека токму овој непроценлив подарок ја одредил единствената културна политика на Русија.

Тој додаде дека мултинационалноста на Русија е неверојатен подарок што го обликувал богатството на националната култура и дека сеќавањето на подвигот на ветераните од Големата патриотска војна е значаен дел од културниот идентитет на земјата. Тој исто така нагласи дека една од најважните задачи на културата е зачувувањето на историското сеќавање.