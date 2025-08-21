Путин има три услови за мир?

Според извори на Ројтерс, на средбата со американскиот претседател Доналд Трамп во Алјаска, рускиот претседател Владимир Путин поставил три барања до Украина: Целосно откажување од контролата врз Донбас; одбивање да се приклучи на НАТО и забрана за распоредување западни трупи во Украина.

За возврат, Москва е подготвена да ги замрзне фронтовските линии во регионите Запорожје и Херсон и да се откаже од своите претензии кон одредени области на регионите Харков, Суми и Дњепропетровск, објави Ројтерс. Овие барања не се нови, но покажуваат дека дури и по согласноста за средба меѓу претседателите Путин, Зеленски и Трамп, Русија не е склона да прави отстапки. Украинскиот претседател Володимир Зеленски, исто така, јасно стави до знаење дека не е склонен да прави отстапки. Зеленски денес изјави дека преговорите можат да се водат за територии, но не и за Донбас, и „прекин на огнот може да биде резултат на неговата потенцијална средба со Путин“.

Американскиот претседател Доналд Трамп има намера да се повлече од разговорите за да ја прекине инвазијата на Русија врз Украина, објавува Гардијан, повикувајќи се на претставници на администрацијата запознаени со ситуацијата. Следниот чекор во завршувањето на војната во Украина треба да биде билатерална средба меѓу Путин и Зеленски, рече Трамп, и затоа одлучи да дозволи мировните преговори да продолжат без негово учество. Трамп им кажа на своите советници во последните денови дека има намера да биде домаќин на трилатерална средба со двајцата лидери дури откако ќе се сретнат за прв пат, иако сè уште не е јасно дали оваа почетна конференција ќе се одржи и Трамп нема намера да се вклучи во такви напори.

Украинскиот претседател посочи дека неговата средба со рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претседател Доналд Трамп може да се одржи во Швајцарија, Австрија или Турција. „Фер е тоа да биде во неутрална Европа. Не може да има средба во Москва. Будимпешта – денес не е лесно“, рече Зеленски. Претходно, шефот на претседателскиот кабинет, Јермак, ги именуваше „Ватикан, Женева, Истанбул и Саудиска Арабија“ како места за можна средба меѓу Путин и Трамп со Зеленски. Украинскиот претседател рече дека ситуацијата на бојното поле не е толку лоша, но е комплицирана. „За целосно да го окупира Донбас, на Русија ѝ требаат уште 4 години“, рече Зеленски.

Украина ќе разговара за размена на територии, потврди Зеленски, и уште еднаш изјави дека Украина нема да ја признае окупацијата на нејзините територии од страна на Русија како легитимна. Зеленски побара безбедносни гаранции од Соединетите Американски Држави „по примерот на американските гаранции за Израел“. Претседателот категорично го отфрли вклучувањето на Кина во групата земји што ќе ја гарантираат безбедноста на Киев во иднина. „Кина не ни помогна да ја запреме војната на самиот почеток и, напротив, ја поддржа Русија, отворајќи ѝ го пазарот на беспилотни летала. На Украина не ѝ се потребни гаранции од оние што не нè поддржаа тогаш, кога тоа беше навистина критично важно по 24 февруари“, рече Зеленски.