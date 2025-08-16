Путин испрати двојник на средбата со Трамп? АНКЕТА

Американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин се сретнаа вчера во Алјаска, а по средбата, теоретичарите на заговор почнаа со своите претпоставки.Имено, теоретичарите на заговор се убедени дека Владимир Путин всушност не се сретнал со Доналд Трамп во Алјаска, туку дека рускиот претседател испратил двојник.Тие ги темелеа своите претпоставки на изгледот и одењето на Путин, тврдејќи дека лицето кое слетало на Алјаска имало пополни јаболчници и изгледало посреќно од Путин.Anyone that still doesn’t understand that this is Putin’s most expendable double is a moron.pic.twitter.com/e64a5ePXdG— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 15, 2025„Мислам дека ова е двојникот број 5 на Путин. Всушност не личи на него. Образите му се позаоблени и не оди со вообичаените движења“, „Тоа буквално не е вистинскиот Путин. Дури и не испратија добар двојник“, „Секој што сè уште не верува дека ова е двојникот на Путин е идиот“, „Образите му се премногу дебели и се смее премногу. Изгледа како цело време да се обидува да го потисне смеењето“, „Премногу е жив. Вистинскиот Путин има посериозно лице, многу малку емоции“, пишуваат корисниците на социјалните мрежи.Its literally not even the real Putin. They didnt even send the good double, they sent “Jovial Putin”, the expendable one that usually just makes minor public appearances and went to visit Kim in NK. Look at that hairline and those cheek fillers, jfc… pic.twitter.com/27lDBsbLqA— Nostramanus 🐦⬛ (@fridolinmozart) August 15, 2025Шпекулациите за двојник не се новинаШпекулациите дека Путин користи двојници не се ништо ново. Всушност, постои цела страница на Википедија посветена на „наводни двојници на Владимир Путин“.Застапниците на оваа теорија веруваат дека двојниците на Путин биле подложени на операција за да личат повеќе на него.