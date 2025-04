Путин итно го испрати главниот преговарач во Вашингтон: Следната средба со Виткоф, еве ја главната тема

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин го испрати својот главен преговарач во Вашингтон , каде ќе престојува оваа недела, а денеска ќе ја има првата од серијата средби со Стив Виткоф , специјалниот пратеник на претседателот Доналд Трамп .Кирил Дмитрев е клучен економски советник на претседателот на Русија и тој е еден од највисоките руски функционери што ги посетил САД од почетокот на инвазијата на Украина во февруари 2022 година, објави Би-Би-Си . Тој е прв човек на фондот за директни инвестиции и се очекува клучна тема на средбата да бидат економските прашања.Средбата меѓу Дмитрев и Виткоф ќе се одржи само неколку дена откако американскиот претседател Трамп изјави дека е „многу лут“ и „гневен“ на Путин поради ситуацијата во врска со преговорите за ставање крај на војната во Украина .Си-Би-Ес Њуз објави дека состанокот треба да се одржи денеска, кога се очекува Трамп да го детализира планот за воведување царини за увоз од повеќето земји во светот, што предизвика шокови низ пазарите.Putin envoy and top US negotiator to meet at White House https://t.co/aTdECBaWHw— BBC News (World) (@BBCWorld) April 2, 2025Во интервјуто за NBC News во неделата, Трамп, исто така, се закани дека „ќе ја удри силно руската економија“ доколку наскоро не се постигне договор. Трамп конкретно се налути на коментарите на Путин во кои тој го нападна кредибилитетот на украинскиот претседател Володимир Зеленски , иако Трамп претходно упати слични навреди и нагласи дека треба да се организираат избори во Украина и дека тој нема легитимитет.Трамп се закани дека ќе воведе царина од 50 отсто за земјите кои купуваат руска нафта доколку Путин не се согласи на примирје со Украина во рок од еден месец. Министерството за финансии на САД привремено ги укина санкциите против Дмитриев за тој без проблем да влезе во САД.Во пресрет на неговото пристигнување во Америка, Дмитриев зборуваше на социјалните мрежи, наведувајќи дека „отпорот кон дијалогот меѓу САД и Русија е реален“, но дека подобрените односи меѓу земјите може да бидат „она што му треба на светот за трајна глобална безбедност и мир“.Официјална Москва тврди дека украинскиот претседател Зеленски останал на власт и по завршувањето на неговиот мандат и дека тој не е валиден преговарач. Сепак, Киев одговара дека изборите беа одложени кога беше прогласена вонредна состојба, а земјата се бореше во хаосот на војната што сега влегува во својата четврта година.Повеќе од 100.000 руски воен персонал загинале од почетокот на инвазијата на Русија во Украина, според податоците анализирани од Би-Би-Си, независната медиумска група Медијазона и доброволците кои бројат жртви од почетокот на војната. Во моментов, Русија контролира околу 20 отсто од територијата на Украина.Украина последен пат ги ажурираше податоците за жртвите во декември 2024 година, кога Зеленски призна 43.000 загинати Украинци меѓу војниците и офицерите. Западните аналитичари сметаат дека оваа бројка е потценета.

Пронајдете не на следниве мрежи: