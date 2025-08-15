Путин и Трамп разговараат повеќе од два часа

Рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп разговараат во воздухопловната база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ. Разговорот започна во потесен формат, три на три. Руската страна ја претставуваат рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и помошникот на рускиот лидер Јуриј Ушаков.

Главните теми се прашањето за Украина и нормализацијата на односите меѓу Москва и Вашингтон.

Западните медиуми гледаат знаци дека средбата меѓу Путин и Трамп оди добро. „Разговорите траат повеќе од еден и пол час, а тоа може да биде значајно. Порано оваа недела, Трамп им рече на новинарите дека за неколку минути ќе дознае дали Путин е навистина заинтересиран за постигнување мир. Тој исто така рече дека ќе „се повлече“ ако сè тргне наопаку“, пишува Скај њуз. Американскиот телевизиски канал Си-Ен-Ен е на слично мислење, посочувајќи ја важноста на фактот дека средбата сè уште е во тек.