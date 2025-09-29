Путин мобилизира уште 135.000 Руси за војната

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин потпиша указ за регрутирање на руски граѓани за воена служба во периодот од октомври до декември 2025 година.Документот е објавен на официјалниот портал каде што се објавени прописите и законите.Детали за регрутирање„Од 1 октомври до 31 декември 2025 година, да се изврши регрутирање на 135.000 граѓани на Руската Федерација на возраст меѓу 18 и 30 години кои не се во резерва и подлежат на (…) регрутација за воена служба“, се наведува во документот.Со истиот декрет се наредува и отпуштање од воена служба на војници, морнари, водници и подофицери чиј рок на воена служба истекол.Имплементација на регулативатаРуската влада, регионалните власти и комисиите за регрутирање се одговорни за обезбедување на спроведување на сите потребни мерки за регрутирање.Федералните министри, раководителите на федералните служби и федералните агенции исто така беа наложени да обезбедат регрутирање во воена служба на руските граѓани вработени во федералните министерства и други федерални извршни тела, како и организации подредени на надлежните федерални извршни тела.

