Путин му се заблагодари на Ким Џонг-ун за учеството во борбата против „модерниот неонацизам“

За време на средбата со севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун, рускиот претседател Владимир Путин ги спомена севернокорејските војници кои загинаа во војната на Русија против Украина и рече дека Русија „никогаш нема да го заборави учеството на Северна Кореја во борбата против модерниот неонацизам“.Путин рече дека, на иницијатива на Ким Џонг-ун, севернокорејските специјални сили учествувале во борбени операции во рускиот Курски регион „во целосна согласност со нашиот нов договор“.Тој изјави дека Русија никогаш нема да ги заборави жртвите што ги направиле севернокорејските војници и нивните семејства, заблагодарувајќи им во име на рускиот народ за нивната улога во заедничката борба против модерниот неонацизам и побара од Ким да ја пренесе искрената благодарност на Русија до севернокорејскиот народ.Кон крајот на април 2025 година, јужнокорејски пратеник се повика на разузнавачки извештаи во кои се тврди дека околу 600 севернокорејски војници биле убиени во војната на Русија против Украина, особено за време на операциите во Курската област.Во јуни, севернокорејските државни медиуми прикажаа снимки од Ким Џонг-ун како ги оплакува своите војници за кои се вели дека загинале борејќи се заедно со руските сили во Украина.Во август, Ким им оддаде почит на војниците и командантот кои учествуваа во битките во близина на Курск на руска страна и се сретна со семејствата на загинатите. На 2 септември, јужнокорејските власти, повикувајќи се на разузнавачки извори, објавија дека приближно 2.000 севернокорејски војници испратени во Русија за да учествуваат во борбени операции во Украина веќе се убиени.

