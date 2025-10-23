Путин најавува сеопфатна поддршка за да се раѓаат повеќе деца и да се зачуваат вистинските семејни вредности

Поддршката на семејството и создавањето услови за што е можно повеќе деца да се родат во Русија се најважниот правец на сите национални проекти и стратешки планови за развој, изјави претседателот на Руската Федерација Владимир Путин.

„Нашиот избор е недвосмислен. Ова е сеопфатна поддршка на семејството како фундаментална основа на руското општество, заштита и зачувување на вистинските семејни вредности и традиции што ја обединувале и зајакнувале нашата земја низ вековите“, рече Путин на првата седница на Советот за спроведување на државната демографска и семејна политика.

Рускиот лидер е длабоко убеден дека демографскиот предизвик може да се надмине само со развивање на сопствениот демографски потенцијал, зачувување и зголемување на бројот на сите домородни народи на Русија, поддршка на традицијата на големи, многубројни семејства и развивање програми за враќање во татковината на сонародниците – Русите и оние што го зборуваат рускиот јазик – луѓе кои ја формираат државотворната основа на општеството.

„Ова е клучот за нашата иднина, за зачувување на етнокултурната рамнотежа на руското општество и силата на нашиот суверенитет. Многу пати сум рекол: семејство со три или повеќе деца треба да стане норма, природен начин на живот во нашата земја. И во ова, огромна, понекогаш одлучувачка улога играат внатрешните одредници на луѓето, верувањата и начинот на кој тие самите ги поставуваат своите приоритети“, нагласи шефот на државата.