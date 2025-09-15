0 SHARES Сподели Твитни

Руската економија, под услови на западни санкции, дополнително ја зајакнува својата размена во натура преку разни трговски договори со кинески компании.САД и Европската Унија воведоа повеќе од 25.000 различни санкции врз Русија поради војната во Украина. Во самата Русија има сè поголеми знаци на притисок врз економијата, за која централната банка сега посочува дека технички е во рецесија и страда од висока инфлација.Во 2024 година, руското Министерство за економија издаде „Водич за странски трансакции на размена“ од 14 страници, советувајќи ги компаниите да го користат овој метод за да ги заобиколат западните санкции.Некои од размената на стоки овозможија увоз на западни стоки во Русија и покрај санкциите. Размената на стоки во размената на стоки меѓу Кина и Русија постои уште од 1990-тите, кога беа воспоставени огромни синџири за размена на електрична енергија и нафта за брашно, шеќер и чизми.Суфицитот на Русија во надворешно-трговската размена во периодот јануари-јули се намали за 14 проценти во споредба со претходната година на 77,2 милијарди долари, покажуваат објавените податоци на Федералната царинска служба.Извозот се намали за 11,5 милијарди долари на 232,6 милијарди долари во тој период, додека увозот се зголеми за 1,2 милијарди долари на 155,4 милијарди долари.Житарици наместо париСтепенот на економските врски меѓу Русија и Кина го покажува и практиката голем контингент кинески автомобили за рускиот пазар да бидат платени со жито, наместо со пари.Кинеските посредници купуваа автомобили во јуани, додека руските добавувачи во рубли ја плаќаа сумата во купена пченица.Во други трансакции, металите биле испорачувани во Кина во замена за машини, кинеските услуги биле разменети за суровини, а руски увозник купил алуминиум за да плати кинеска компанија.

Пронајдете не на следниве мрежи: