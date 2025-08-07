Путин: Немам ништо против средбата со Зеленски, но мора да се создадат одредени услови

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека „нема ништо против средбата“ со украинскиот претседател Володимир Зеленски, но додаде дека сè уште нема услови за таква средба.

Путин зборуваше и за можна средба со американскиот претседател Доналд Трамп, велејќи дека интересот за одржување самит меѓу САД и Русија е „заемен“ и дека Обединетите Арапски Емирати се „едно од можните места“ за таква средба.

На прашањето за условите што Трамп наводно ги поставил за средба со Путин, вклучително и подготвеноста на Путин да разговара со Зеленски рускиот претседател рече:

„Веќе многу пати реков дека во принцип немам ништо против, можно е. Но, за ова мора да се создадат одредени услови. За жал, сè уште сме далеку од тоа.“

Во мај оваа година, украинскиот претседател јавно го покани Путин на состанок во Истанбул за да разговараат за евентуален крај на војната. Кремљ никогаш не одговори на таа покана, според написите во медиумите.

Денес Путин ја откри идејата за средба со украинскиот претседател во време на зголемена дипломатска активност, но сè уште без конкретни чекори кон преговори.