Путин: Не гледам поента во средба со Зеленски, со Украина е тешко да се постигне договор

Рускиот претседател Владимир Путин изјави денес дека не гледа многу смисла во средбата со неговиот украински колега Володимир Зеленски, каде што би се разговарало за крајот на војната во Украина, објави „Киев Индепендент“.

На Источниот економски форум во Владивосток, Путин рече дека е подготвен во принцип за разговори, но се сомнева во нивната ефикасност.

„Многу пати реков дека сум подготвен за контакти со Зеленски, но практично ќе биде невозможно да се постигне договор за клучните прашања. Дури и да постои политичка волја, постојат сериозни правни и технички пречки“, рече рускиот претседател.

Кремљ продолжува да ги отфрла предлозите од украинските и европските претставници за целосен прекин на огнот како предуслов за мировни преговори. Наместо тоа, Москва инсистира на далекусежни отстапки од Киев – вклучително и распуштање на украинската армија, откажување од странска воена помош и признавање на руската анексија на окупираните територии.