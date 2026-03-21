Путин нуди да престане да споделува податоци со Иран ако САД го сторат истото со Киев

Москва му предложи на Вашингтон „услуга за услуга“ – договор според кој Русија ќе престане да споделува разузнавачки информации со Иран, вклучувајќи ги и прецизните координати на американските воени објекти на Блискиот Исток, ако САД престанат да ѝ доставуваат на Украина разузнавачки информации за руските позиции, објавува Политико.

Двајца луѓе запознаени со преговорите што ги водат Кремљ и Белата куќа изјавија за бриселскиот портал дека таков предлог го дал рускиот претставник Кирил Дмитриев за време на состаноците со Стив Виткоф и Џаред Кушнер, специјални претставници на американскиот претседател Доналд Трамп, минатата недела во Мајами.

САД го отфрлија предлогот, додадоа изворите.

Самото постоење на таков предлог предизвика загриженост кај европските дипломати, кои веруваат дека Москва на овој начин би можела да ги влоши односите меѓу Европа и САД во важен момент за трансатлантските односи, според Политико.

Русија му доставила разни предлози на Вашингтон во врска со Иран, од кои сите се одбиени, рече друг извор запознаен со разговорите.

Овој извор за Политико изјави дека САД, исто така, го отфрлиле предлогот за преместување на збогатениот ураниум на Иран во Русија.

Според извор запознаен со разузнавачките работи, Русија ја проширила размената на разузнавачки информации и воената соработка со Иран од почетокот на војната.

Во неодамнешно интервју за Фокс њуз, американскиот претседател ја спомена врската помеѓу размената на разузнавачки информации што Москва и Вашингтон ја имаат со Иран, односно Украина, и во таа прилика рече дека рускиот претседател Владимир Путин „можеби малку му помага на Иран“ и дека веројатно мисли, како што изјави, „дека САД ѝ помагаат на Украина“.

Споделувањето разузнавачки информации останува последниот клучен столб на поддршката на САД за Украина откако администрацијата на Трамп ја суспендираше поголемиот дел од својата финансиска и воена помош за Киев минатата година, според Политико.

Вашингтон продолжува да снабдува оружје за Украина, но во рамките на програма предводена од НАТО, каде што сојузниците им плаќаат на САД за оружјето, според бриселскиот портал.

