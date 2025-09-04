Путин: Одлуката на Кина за безвизно патување за руските граѓани е исклучително значајна, ние ќе возвратиме со иста мера

Рускиот претседател Владимир Путин се сретна со Ли Хонгџонг, член на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Кина, на Источниот економски форум во Владивосток. Рускиот претседател рече дека одлуката на Пекинг за безвизно патување е исклучително значајна и најави дека Русија ќе одговори со иста мера. Заблагодарувајќи се на кинеското раководство, тој рече дека одлуката ќе доведе до зголемување на бројот на патувања и ќе придонесе за развој на бизнисот.

„Постои само едно нешто за кое немав време да коментирам за време на мојата посета на Кина, и би сакал вие да го направите тоа… Русија е благодарна на Кина за едностраното воведување на безвизен режим за руските граѓани. Ние ќе одговориме со иста мера на овој пријателски потег“, рече Путин. Ли нагласи дека воведувањето безвизен режим за руските граѓани е важен елемент на кинеската дипломатија и го одразува високото ниво на односите со Русија.

Безвизниот режим стапува на сила на 15 септември. Путин оцени дека Кина фантастично го спроведе самитот на ШОС во Тјенџин и ја истакна важноста на иницијативите на Си Џинпинг. 10-годишниот Источен економски форум ќе се одржи од 3 до 6 септември. Централен настан на форумот ќе биде пленарната сесија на 5 септември. Премиерот на Лаос, премиерот на Монголија и потпретседателот на Постојаниот комитет на Националниот народен конгрес на Кина ќе учествуваат на него заедно со Путин.

Како што претходно изјави советникот на рускиот претседател и секретар задолжен за подготовка на форумот, Антон Кобјаков, некои од темите што ќе бидат во фокусот на учесниците на претстојниот Источен економски форум се логистичките коридори, инвестициите во иновации како двигатели на раст, енергија и развој. Според него, акцентот ќе биде ставен на синтезата на технолошкиот суверенитет, човечкиот капитал и стратешкото партнерство.