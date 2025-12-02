Путин: Освојувањето на Покровск ќе ѝ овозможи на војската понатамошен напредок

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека заземањето на клучниот украински град Покровск ќе ѝ овозможи на војската да продолжи со своите задачи во офанзивните операции во Украина, според руските новински агенции, пренесува Ројтерс.

„Ова е важна насока. Сите разбираме колку е важна. Тоа ќе обезбеди решенија за задачите што првично ги поставивме на почетокот на специјалната воена операција“, беше цитиран Путин за време на посетата во неделата на команден пункт.

Русија ја нарекува својата инвазија на Украина, стара повеќе од 3,5 години, специјална воена операција.

„Руските вооружени сили самоуверено ја држат иницијативата и продолжуваат да ги извршуваат задачите на операцијата. Руските сили напредуваат практично во сите правци – изјавил Путин.

Украина, како што кажал рускиот претседател, не била во можност да реагира на напредувањето на руската војска и тој ги издвои успесите забележани појужно во регионот Запорожје.

Во своите забелешки, Путин, исто така, ги опиша тешките загуби што, според него, ги претрпеле украинските сили во борбите како „трагедија на украинскиот народ“.