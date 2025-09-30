Путин: Победуваме во Украина. Нашите борци и команданти одат во офанзива

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин во понеделник изјави дека руските сили победуваат во она што тој го нарече „праведна битка“ во Украина. „Нашите борци и команданти одат во напад, а целата земја, цела Русија, се бори во оваа праведна битка и работи напорно“, рече Путин во видео објавено на веб-страницата на Кремљ.„Заедно ја браниме нашата љубов кон нашата татковина и единството на нашата историска судбина, се бориме и победуваме.“На 24 февруари 2022 година, Русија започна инвазија на Украина, нарекувајќи ја „специјална воена операција“ за демилитаризација и денацизација на својот сосед. Киев и неговите сојузници велат дека неиспровоцираната инвазија е империјалистички обид за заземање на земјата.Крајот на војната не е на повидок, и покрај дипломатските напори на американскиот претседател Доналд Трамп за прекин на конфликтот, вклучително и одделни самити со Путин, украинскиот претседател Володимир Зеленски и други европски лидери.Русија контролира речиси 114.500 квадратни километри, или 19 проценти од Украина, вклучувајќи го и Крим, и голем дел од територијата на истокот и југоистокот од земјата, според мапите на бојното поле.Трамп, менувајќи го својот претходен став, минатата недела изјави дека Украина има шанса да ја врати територијата, а Вашингтон објави дека го разгледува барањето на Киев да набави крстосувачки ракети „Томахавк“ за напади длабоко во Русија.

