Путин подготвува 30.000 војници: Вежбата „Запад-25“ на руската армија сè повеќе ги загрижува членките на НАТО во околното подрачје

Овогодишната вежба на руската и белоруската армија, која периодично се планира уште од времето на Советскиот Сојуз како вежба „Запад“, сè повеќе ги загрижува членките на НАТО во регионот поради можноста за провокации.Вежбата „Запад-21“ беше последната вежба од овој тип пред почетокот на руската агресија врз Украина, кога во вежбата учествуваа 200.000 војници во септември 2021 година.Вежбата „Запад-21“ претставува најголема логистичка подготовка за руска агресија врз Украина, поради што овогодинешната вежба во Источна Европа се смета за настан од огромно безбедносно значење.Вежбата ќе се спроведе во Белорусија од 12 до 16 септември, а според отворените проценки, во неа ќе учествуваат најмалку 30.000 војници.Аналитичарите на НАТО проценуваат дека за време на спроведувањето на вежбата „Запад-25“, земјите-членки од Источна Европа би можеле да се соочат со кибер напади, попречување на GPS сигналите, заедно со други модели на саботажа и субверзија.Белорускиот министер за одбрана Виктор Хренџин изјави дека претстојната вежба делумно ќе се фокусира на војување со нуклеарно оружје и балистичката ракета со среден дострел „Оресник“.„Секако, во рамките на вежбата „Запад“, заедно со нашите руски колеги, ќе вежбаме прашања за планирање за употреба на овој вид оружје“, рече Хренџин.Од друга страна, Естонија, Латвија, Литванија и Полска планираат да одговорат со одржување воена вежба со околу 40.000 војници како одговор на вежбата „Запад 2025“.

