Путин пред посетата на Кина: Економските односи на невидено ниво, односите меѓу двете земји се фактор на стабилност

Пред посетата на Кина, рускиот претседател Владимир Путин даде интервју за кинеската државна новинска агенција Ксинхуа во кое зборуваше за односите меѓу Москва и Пекинг и иднината на Шангајската организација за соработка.

Тој оцени дека економските односи меѓу двете земји достигнаа невидено ниво. „Од 2021 година, растот на трговијата изнесуваше околу 100 милијарди долари. Во однос на обемот на билатералната трговија, Кина е безусловниот лидер за Русија, а минатата година Русија го зазеде петтото место меѓу странските земји кои се надворешно-трговски партнери на Кина“, рече Путин.

Во исто време, рускиот претседател го нарече кинескиот лидер Си Џинпинг свој пријател и потсети дека посетата на Си на Русија во мај беше многу успешна.

Други клучни пораки од интервјуто на рускиот претседател:

Москва и Пекинг имаат слични ставови за фундаментални прашања поврзани со клучни меѓународни теми;

Русија и Кина се обединет фронт во борбата против дискриминаторските санкции во светската трговија;

Стратешките односи меѓу Русија и Кина се фактор на стабилност не само во Евроазија, туку и во целиот свет.

„Со оглед на тоа што тие се двете најголеми држави во Евроазија, не можеме да ги игнорираме актуелните предизвици и закани, како на нашиот заеднички континент, така и во целиот свет“, рече рускиот претседател. Путин има намера да разговара со Си за сите аспекти на билатералната агенда, вклучително и соработката во политичката и безбедносната сфера;

За Кина е исклучително важно човек како Си, вистински и силен лидер, да биде на нејзино чело; Русија високо ја цени искрената желба на кинескиот претседател за развој на билатералните односи во сите насоки

; Соработката меѓу Москва и Пекинг во рамките на ОН, ШОС и БРИКС е значаен фактор во светската политика; Руско-кинеската соработка донесе позитивни промени во работата на Г20 и Азиско-пацифичката економска соработка;

Русија и Кина се посветени на реформирање на ОН, вклучително и вклучување на земјите од глобалниот Југ во Советот за безбедност; Москва и Пекинг ги поддржуваат реформите на ММФ и Светската банка за да ги направат финансиските инструменти достапни за сите земји;

Храната и земјоделските производи заземаат едно од највисоките места во рускиот извоз во Кина; Русија е еден од главните пазари во светот за извоз на кинески автомобили;

Уделот на доларите и еврата во меѓусебните спогодби на двете земји е на ниво на статистичка грешка; Русија цврсто држи водечка позиција во извозот на нафта и гас во Кина;

Бројот на руски туристи во Кина и кинески туристи во Русија се зголеми за два и пол пати минатата година, достигнувајќи 2,8 милиони луѓе.