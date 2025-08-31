Путин пристигна во посета на Кина, погледнете како беше пречекан: Русија и Кина ги здружуваат силите

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин пристигна во Кина на покана од кинескиот претседател Си Џинпинг , објави денес РИА Новости.Авионот со кој се наоѓаше рускиот претседател слета во Тјенџин, каде што Путин ќе присуствува на самитот на Шангајската организација за соработка (ШОС), за време на кој ќе одржи билатерални средби со странски лидери.На почетокот од четиридневната посета на соседот и најголем трговски партнер на Русија, Путин беше послан на црвен тепих на пистата каде што го пречекаа високи градски функционери, како што беше прикажано во преносот во живо од настанот од страна на руската новинска агенција ТАСС.JUST IN: 🇷🇺🇨🇳 Russian President Putin arrives in China. pic.twitter.com/zHIbuorfMx— BRICS News (@BRICSinfo) August 31, 2025Посетата на рускиот лидер ќе трае четири дена, до 3 септември.Програмата вклучува и посета на Пекинг, каде што е планирана трилатерална средба со лидерите на Монголија и Кина, како и одделни разговори со Си Џинпинг и други шефови на држави.Исто така, планирано е рускиот претседател да присуствува како главен гостин на свечените настани во Пекинг, посветени на 80-годишнината од победата над милитаристичката Јапонија и крајот на Втората светска војна.Односите меѓу Кина и РусијаКинеско-руските односи се „најдобри во историјата“ и станаа „најстабилни, најзрели и стратешки важни меѓу големите земји“, објави кинеската државна телевизија CCTV во извештајот за пристигнувањето.Претседателот Си Џинпинг ќе биде домаќин на околу 20 светски лидери во Тјенџин, вклучувајќи го и индискиот премиер Нарендра Моди, на дводневен самит на Шангајската организација за соработка, најголемиот собир откако групата беше основана во 2001 година од шест евроазиски земји.Проширување на Шангајската организација за соработкаБлокот фокусиран на безбедноста се прошири во последниве години и вклучува 10 постојани членки и 16 земји со статус на дијалог и набљудувачи. Неговите овластувања се проширија од безбедноста и борбата против тероризмот до економската и воената соработка, објавува Индекс .Се очекува Си да го искористи самитот за да покаже како би изгледал меѓународниот поредок по оној предводен од САД, а воедно да обезбеди голем дипломатски поттик за Русија, погодена од санкции поради нејзината инвазија на Украина.Критиката на Путин за западните санкцииЕден ден пред посетата, Путин остро ги критикуваше западните санкции во писмено интервју за кинеската официјална новинска агенција Ксинхуа, велејќи дека Москва и Пекинг заеднички се спротивставуваат на „дискриминаторските“ санкции во глобалната трговија.Руската економија е на работ на рецесија, оптоварена од трговските ограничувања и трошоците за војна.Единство на „Глобалниот Југ“Лидери од Централна Азија, Блискиот Исток, Јужна Азија и Југоисточна Азија ќе присуствуваат на самитот, кој Кина сака да го прикаже како силен знак на единство меѓу „глобалниот југ“, што се однесува на земјите во развој и земјите со пониски приходи, претежно во јужната хемисфера.



