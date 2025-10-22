Путин раководеше со нуклеарни вежби по одложувањето на средбата со Трамп – седел сам на бел и тркалезен стол, пред огромни екрани

Претседателот Владимир Путин бил повран со началникот на Генералштабот и со министерот за одбрана бидејќи тие тројца би ја имале клучната улога при евентуално нуклеарно лансирање во случај на конфликт.

Рускиот претседател Владимир Путин денеска раководеше со вежби на стратешките нуклеарни сили на земјата кои вклучуваа пробни ракетни лансирања — маневри што се одржаа во момент кога неговиот планиран самит за Украина со американскиот претседател Доналд Трамп беше одложен, објави „Асошиејтед прес“.

Според Кремљ, во рамки на маневрите што ги вклучија сите делови на руската „нуклеарна тријада“, од базата Плесецк во северозападна Русија беше лансирана интерконтинентална балистичка ракета „Јарс“, а од подморница во Баренцовото Море беше истрелана ракета „Синева“. Вежбите вклучуваа и стратешки бомбардери Ту-95 кои лансираа крстосувачки ракети со долг дострел.

Кремљ соопшти дека вежбата ги тестирала способностите на воените командни структури.

Началникот на Генералштабот, генерал Валериј Герасимов, му соопштил на Путин преку видеоврска дека вежбите се наменети за „увежбување на процедурите за одобрување употреба на нуклеарно оружје“.

Путин, кој седел сам на бел тркалезен стол, бил поврзан со големи екрани на кои се гледале Герасимов и министерот за одбрана Андреј Белоусов — тројцата би биле вклучени во процесот на евентуално нуклеарно лансирање во случај на конфликт.

Иако Путин нагласил дека маневрите биле планирани однапред, тие се одржале само неколку часа откако Трамп изјави дека неговата идеја за брз состанок со Путин во Будимпешта е ставена „на пауза“ затоа што „не сака да троши време залудно“.

Одлуката за одложување на состанокот во Унгарија — кој Трамп го најави минатата недела — била донесена по телефонски разговор меѓу државниот секретар на САД, Марко Рубио, и рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров.

Лавров изјавил дека Русија е против итен прекин на огнот во Украина. Трамп, пак, во текот на годината ја менувал својата позиција околу клучните прашања во конфликтот — вклучително и редоследот меѓу прекин на огнот и мировни преговори, како и дали Украина може да ги врати териториите што ги окупирала Русија во речиси четиригодишните борби.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денеска нагласи дека планираниот самит Путин-Трамп мора внимателно да се подготви.

„Никој не сака да губи време — ниту претседателот Трамп, ниту претседателот Путин. Тоа се двајца лидери навикнати да работат ефикасно и продуктивно, но ефективноста секогаш бара добра подготовка,“ рекол Песков.