Русија започна со сериско производство на ракетниот систем „Орешник“, објави рускиот претседател Владимир Путин.

„Создадовме, пуштивме во употреба и започнавме со масовно производство на ракетниот систем со среден дострел „Орешник“, рече Путин за време на церемонијата на доделување награди на производителите на „Посејдон“ и „Буревестник“.

Балистичката ракета со среден дострел „Орешник“, опремена со ненуклеарна хиперсонична боева глава, беше успешно тестирана во борбени услови за прв пат на 21 ноември 2024 година.

Бојното тестирање на ракетниот систем со среден дострел „Орешник“ се спроведува како одговор на агресивните дејствија на земјите од НАТО против Русија, поточно на употребата на американско и британско оружје со долг дострел од страна на украинските вооружени сили, објави рускиот претседател.

Производството на „Буревестник“ и „Посејдон“ има историско значење за целиот 21 век за рускиот народ и е важно за безбедноста и стратешката паритет во наредните децении, рече Путин.

Извиднички брод на НАТО постојано беше во зоната за време на тестот на Буревесник на 21 октомври, рече Путин.

„Не го вознемиривме. Нека видат“, рече рускиот лидер.